Азаров вважає, що Україні дефолт не загрожує

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає, що дефолт Україні не загрожує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «5 каналу», коментуючи березневу інформацію про те, що американське видання Business Insider включило Україну до списку 18 країн, яким загрожує дефолт, поставивши її на 6 місце.

«Є більш серйозні міжнародні рейтингові агентства, наприклад Fitch та інші, які дають дані об`єктивні, засновані на вивченні цілого комплексу показників, характеристики стану економіки, фінансів країн. Якщо вони Португалії знизили на кілька позицій (рейтинг - УНІАН), то щодо України – у нас стабільна позиція... Я не бачу зараз жодної небезпеки (дефолту - УНІАН) », - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що прибуткова частина бюджету виконується краще, ніж очікувалося.

«Прибутки йдуть краще, ніж ми очікували», - заявив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного казначейства України, за січень-квітень 2011 року в загальний і спеціальний фонди державного бюджету України надійшло 89,808 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що становить 32% від річного плану надходжень.

У січні-квітні ц.р. до загального фонду держбюджету надійшло 77,211 млрд. грн., в т.ч. надходження податку на додану вартість (з урахуванням відшкодування ПДВ) становили 40,472 млрд. грн., що на 9,6% більше планового показника на вказаний період, податку на прибуток - 13,107 млрд. грн., що на 4,9% більше плану.

До спеціального фонду держбюджету за січень-квітень 2011 року надійшло 12,598 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік (з урахуванням поправок) затверджений із доходами 285,072 млрд. грн. і витратами 325,529 млрд. грн. Граничний дефіцит держбюджету України в 2011 році встановлено на рівні 38,843 млрд. грн.