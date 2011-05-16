Зростання ВВП України в першому кварталі становило 5,2% - Держкомстат

За оперативними даними Державного комітету статистики України, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,2%. Про це повідомляється на сайті Держкомстату.

Згідно з повідомленням, зростання ВВП у I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

За даними Державного комітету статистики, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (раніше Держкомстат оцінював номінальний ВВП за 2010 рік у 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного комітету статистики, номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн..

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Довідка УНІАН. Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1%, порівняно з 2008 роком.