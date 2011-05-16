Міжбанк: відкриття - 7,9880/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9880/7,9950 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2838/0,2842, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,2935/11,3050. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4137/1,4139 (п`ятниця, 13 травня, - 1,4306/1,4308).

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