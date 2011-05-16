У пілотному проекті ДПСУ щодо «горизонтального моніторингу» візьмуть участь 5 підприємств

У пілотному проекті Державної податкової служби України (ДПСУ) щодо впровадження методу «горизонтального моніторингу» візьмуть участь п`ять підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

Він зазначив, що це - ВАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», компанії «ЛУКОЙЛ-Україна», «МЕТРО Кеш энд Керри Україна», ТОВ СП «Нібулон» і «Укрзалізниця».

«Коли почули про той сервіс, про ті нові технології, які ми пропонуємо, то з`явилися охочі прийняти участь в даному пілотному проекті. Ми збільшуватимемо кількість», - сказав глава ДПСУ.