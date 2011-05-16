Засідання виконавчої ради МВФ відкладене через арешт Стросс-Кана

Засідання виконавчої ради Міжнародного валютного фонду відкладене через арешт у Нью-Йорку керівника цієї організації Домініка СТРОСС-КАНА, повідомляє Agence France-Presse у понеділок, 16 травня. "Раніше заплановане робоче засідання виконавчої ради відкладається в очікуванні повідомлень з Нью-Йорка" - оголосив офіційний представник організації Вільям МЮРРЕЙ (William Murray), не уточнюючи жодних інших подробиць.

Виконавча рада, що складається з 24 осіб, керує повсякденною роботою Міжнародного валютного фонду, штаб-квартира якого знаходиться у Вашингтоні, передає Лента.ру.

Після арешту Д.СТРОСС-КАНА тимчасово виконуючим обов`язки голови МВФ був призначений його перший заступник Джон ЛІПСЬКІ.

Очікувалося, що Д.СТРОСС-КАН, який був затриманий у Нью-Йорку за звинуваченням у спробі зґвалтування покоївки, постане перед судом пізно увечері у неділю за місцевим часом (рано вранці 16 травня за київським часом). Проте адвокат Д.СТРОСС-КАНА оголосив, що засідання суду перенесене на понеділок за місцевим часом, не ставши уточнювати час його початку.

Адвокат голови МВФ також повідомив, що засідання суду переноситься у зв`язку з тим, що його підзахисний дав згоду на проведення "судової експертизи", не ставши уточнювати, про що саме йдеться. У свою чергу, представники управління поліції Нью-Йорка заявили, що вони одержали дозвіл на пошук зразків ДНК на одязі керівника МВФ, які можуть бути використані як доказ.

62-річного Д.СТРОСС-КАНА затримали 14 травня в аеропорту імені Кеннеді у Нью-Йорку. Керівника МВФ узяли під варту після того, як покоївка готелю Sofitel, де проживав Д.СТРОСС-КАН, заявила, що він намагався її зґвалтувати. За словами 32-річної жінки, вона прийшла прибрати у номері Д.СТРОСС-КАНА, вважаючи, що у приміщенні нікого не немає. Проте, розповіла покоївка, з ванної кімнати вийшов оголений керівник МВФ, і накинувся на неї. Жінці вдалося вирватися і повідомити про події одному із співробітників готелю. До того моменту, коли покоївка розповіла про пригоду, Д.СТРОСС-КАН вже залишив готель і відправився до аеропорту, звідки він збирався вилетіти до Парижа.

При цьому повідомляється, що голова МВФ так поспішав залишити готель, що забув мобільний телефон й інші особисті речі. Вже з аеропорту зателефонував до готелю Sofitel і повідомив, що залишив у номері свій мобільний телефон. Саме цей дзвінок, як стало відомо The Wall Street Journal, дозволив поліції встановити місцеперебування голови МВФ і вжити заходів для його затримання. Представники поліції Нью-Йорка, повідомляє AFP, повідомлення про дзвінок Д.СТРОСС-КАНА у готель з аеропорту підтвердили.

Сексуальний скандал за участю голови МВФ може поповнитися ще одним ім`ям. Як повідомляє «Ехо Москви», напередодні увечері член французької Соціалістичної партії Ганна МАНСУРЕ заявила, що Д.СТРОСС-КАН свого часу домагався її доньки – журналістки Трістанє БАНОН, коли вона брала у нього інтерв`ю. Як пише газета "Нью-Йорк Пост", тоді Т.БАНОН не стала подавати до суду через побоювання за свою репутацію. Не виключено, що в світлі останніх подій вона може змінити свою думку.

Д.СТРОСС-КАН обійняв посаду виконавчого директора Міжнародного валютного фонду в листопаді 2007 року. До того, як очолити МВФ Д.СТРОСС-КАН намагався стати кандидатом у президенти Франції від соціалістів, проте програв внутріпартійні вибори Сеголен РУАЯЛЬ. Навесні 2007 року на виборах Президента Франції С.РУАЯЛЬ поступилася Ніколя САРКОЗІ. Очікувалося, що Д.СТРОСС-КАН знов стане кандидатом у президенти Франції на виборах, що мають відбутися у 2012 році.