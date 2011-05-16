ДПСУ: кількість платників податків на загальній системі збільшилася за рахунок “єдинщиків”

В Україні кількість платників податків, що працюють на загальній системі оподаткування, збільшилася за рахунок перереєстрації платників єдиного і фіксованого податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, на 1 квітня 2011 року кількість зареєстрованих фізосіб - підприємців становила 2,449 млн., що на 24, тис. більше в порівнянні з даними на 1 квітня 2010 року.

Кількість платників єдиного податку на 1 квітня 2011 року скоротилася, в порівнянні з даними на 1 квітня минулого року, на 171 тис. осіб, кількість платників фіксованого податку скоротилася на 68 тис. – до 238 тис. осіб.

На загальній системі оподаткування на 1 квітня 2010 року знаходилося 1,098 млн. платників податків, на 1 квітня п.р. їх кількість збільшилася до 1,26 млн., відзначив В.Захарченко.

«Тобто, можна зробити висновок, що ті підприємці, які знаходилися на єдиному і на фіксованому податку, перереєструвалися на загальну систему оподаткування. Якщо подивитися на цифру по загальній системі оподаткування, то вона перевищує загальну цифру тих підприємців, які працювали на єдиному і фіксованому податку», - відзначив він.