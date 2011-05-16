Рада у п’ятницю заслухає Тігіпка щодо підвищення соціальних виплат
13:45, 16 травня 2011Фінанси
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Верховна Рада України у п’ятницю, 20 травня, під час Години запитань до уряду заслухає інформацію віце-прем’єр-міністра України, міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо підвищення соціальних виплат.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час Погоджувальної ради.
За словами головуючого, першого віце-спікера парламенту Адама МАРТИНЮКА, Верховна Рада заслухає С.ТІГІПКА з питання підвищення соціальних виплат.
«Є рішення уряду, нехай роз’яснить, в чому це полягає», - сказав А.МАРТИНЮК.
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