Попов: бюджет столиці на кінець року буде недовиконаний на 1-2%

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ припускає, що бюджет столиці на кінець року буде недовиконаний на 1-2%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

“Якщо буде невиконання, то воно буде невеликим. Не критичним. Я ставлю завдання, щоб ми досягли 100% запланованого. Але можу припустити 1-2% невиконання. Але думаю, що ми впораємося”, - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що Київ має можливість на кінець року виконати бюджет, незважаючи на те, що зараз він недовиконується приблизно на 7%.

Відповідаючи на запитання, які шанси має місто виконати бюджет на кінець року, О.ПОПОВ сказав, що однією з проблем у цьому питанні є виконання плану надходжень з податку на доходи громадян.

“Думаю, це неможливо (виконати план – УНІАН) доходів по прибутковому податку з громадян, тому що 34% темп зростання – це просто рекордні показники, і я думаю, жоден регіон не виконає такий план... “, - сказав О.ПОПОВ.

Водночас він висловив сподівання, що столиця вийде на запланований рівень надходжень до спецфонду, кошти якого планується спрямувати на реалізацію плану соціально-економічного розвитку міста. За словами голови КМДА, це стане можливим завдяки поверненню об’єктів комунальної власності та землі у власність територіальної громади, а також отриманню коштів, які, на переконання міської влади, були “недоплачені” місту під час викупу цих об’єктів чи земельних ділянок.

“Я думаю, що ми зможемо в цьому році залучити такий підхід, коли ми запропонуємо просто доплатити тим, хто викуп зробив за нижчою ціною, ніж реальна вартість об’єкту, закріпити це через суд як відповідну угоду і таким чином додати до міського бюджету значні доходи”, - сказав О.ПОПОВ, нагадавши про численні виявлені факти купівлі активів міста за заниженою вартістю.

“На моє переконання, ми можемо вийти на рівень доходів, який ми запланували, до спеціального фонду, в тому числі завдяки такому підходу. Крім того, зараз в нас будуть скореговані й наші плани по програмі приватизації. Тому в другому півріччі в нас будуть основні доходи щодо її реалізації”, - додав керівник КМДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні Колегії КМДА начальник Головного фінансового управління Київської міської державної адміністрації Володимир РЕПІК повідомив, що У першому кварталі бюджет Києва виконано на 92,5%.