У квітні в ЄС продовжилося зростання інфляції

Брюссель. У квітні 2011 року річна інфляція (квітень до квітня) в зоні євро становила 2,8% проти 2,7% у березні, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – 3,2% проти 3,1% у березні 2011 р.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з березнем, у квітні 2011 р. була зареєстрована інфляція в 0,6% в єврозоні і в 0,5% в ЄС-27.

У квітні 2011 року найменша річна інфляція зафіксована в Ірландії (1,5%), Чехії (1,6%) і Швеції (1,8%). Найбільша річна інфляція була зафіксована в Румунії (8,4%), Естонії (5,4%), Литві і Угорщині (по 4,4%).

У квітні 2010 р. річна інфляція становила 1,6% в зоні євро і 2,1% в ЄС-27.