За результами квітня автоматичне відшкодування ПДВ одержать 82 підприємства

За результами квітня автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) одержать 82 підприємства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За словами голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, підприємства, які одержать відшкодування в автоматичному режимі, розташовані майже у всіх регіонах України. Їм відшкодують 1,2 млрд. грн. ПДВ, або 34% від загальної суми відшкодування.

"Якщо на початку року таких підприємств було лише 24, то тепер процес став більш динамічним. Ми розраховуємо, що підприємства прислухатимуться до наших рекомендацій і до кінця року фактично весь бюджетний розпис ми віддаватимемо в автоматичному режимі", – сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

В цілому, за його словами, сьогодні податкова перевиконує план зі збору ПДВ. У січні-квітні 2011 року зібрано 26,9 млрд. грн. податку, що в два рази більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"За чотири місяці цього року на рахунки платників відшкодовано 12,3 млрд. грн. ПДВ", – повідомив керівник податкового відомства.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2011 року Державна податкова служба України відшкодувала 35 підприємствам 8,9 млрд. грн. ПДВ.

Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні передбачене Податковим кодексом і почалося з березня 2011 року.

21 квітня заступник голови ДПСУ Олексій ЛЮБЧЕНКО повідомив, що кількість поданих підприємствами заявок на автоматичне відшкодування податку на додану вартість скорочується: «Кількість другої заявки (на автоматичне відшкодування ПДВ – УНІАН) – 1 тис. 570 заявок, при тому, що перша була на 1 тис. 800 заявок».