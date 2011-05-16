З 1 липня збільшується оклад працівника освіти першого розряду

З 1 липня 2011 року, тобто на три місяці раніше від попередньо запланованих термінів, до 635 грн. збільшується посадовий оклад працівника сфери освіти першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту з посиланням на Центральному комітеті Профспілки працівників молоді та спорту.

Внаслідок такого підвищення середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становитиме 1251 грн., а науково-педагогічних працівників - 2172 грн., що відповідає ставці заробітної плати вчителя першої кваліфікаційної категорії та посадовому окладу доцента відповідно, зазначається в повідомленні.

Відповідні тарифні ставки затверджені постановою уряду України від 11 травня поточного року «Про підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери».

У зв’язку з вищезазначеним, профспілка вважає недоцільним проводити акції протесту, заплановані на 17 травня в регіонах та 18 травня у Києві.

Між іншим повідомляється, що заплановане також наступне підвищення розмірів першого тарифного розряду ЄТС з 1 вересня, 1 жовтня та 1 грудня 2011 року до відповідно 641 грн., 660 грн. та 704 грн.