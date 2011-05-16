Держінвестицій прогнозує створення «Українського банку розвитку» до жовтня

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами прогнозує створення державного «Українського банку розвитку», через який планується співфінансування реалізації стратегічних інвестиційних проектів, до кінця жовтня ц.р.

Про це виступаючи на українському інвестиційному саміті в Лондоні заявив голова агентства Владислав КАСЬКІВ, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, діяльність банку будуватиметься на принципах прозорості в ухваленні інвестиційних рішень і співпраці з провідними консалтинговими та інвестиційними компаніями.

«Держава має намір ділити ризики з інвесторами, що значно підвищить довіру до інвестиційної реформи, котра здійснюється в Україні. Таким чином, через створений банк українська держава буде співфінансувати стратегічні інвестиційні проекти, розділяючи ризики з нашими партнерами-інвесторами», - цитує прес-служба голову агентства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір у 2011-2012 рр. створити банк сприяння розвитку і державну страхову компанію. Про це йдеться в розробленому Мінекономіки проекті «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року». Діяльність банку буде спрямована на кредитування суспільно важливих проектів.