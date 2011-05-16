Кабмін схвалив законопроект про реформування «спрощенки»

Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині функціонування спрощеної системи оподаткування.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Кабміну.

Зміни до Податкового кодексу передбачають, зокрема, скасування штрафних санкцій за несплату соціальних внесків у 2010 році, а також звільнення від такої сплати підприємців з числа пенсіонерів та інвалідів. Крім того, підприємці матимуть право на відпустку – за один місяць щороку вони згідно з новим законодавством не платитимуть «єдиний» податок. Також законопроектом передбачено впровадження диференційованого підходу до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту тощо.

«Треба йти на ці зміни, адже мета економічної політики уряду - дати більше свободи підприємцям і утвердити довіру людей до реформ», - зазначив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.