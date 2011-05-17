Суд відмовився випустити під заставу главу МВФ

10:11, 17 травня 2011
Фінанси
0

Кримінальний суд Манхеттена залишив під вартою директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка СТРОСС-КАНА, обвинувачуваного в злочинах сексуального характеру, не погодившись випустити його під заставу в 1 млн. дол.

Як передає РІА «Новости», таку ухвалу винесла суддя Мелісса ДЖЕКСОН.

Захист оскаржуватиме вердикт, надавши новий пакет гарантій.

Як повідомлялося, фінансиста і політика Д.СТРОСС-КАНА затримали 14 травня в Нью-Йорку на борту літака за десять хвилин до вильоту в Париж на підставі заяви покоївки готелю Sofitel біля Таймс-Сквер, яка звернулася в поліцію зі скаргою на сексуальне насильство з боку високопоставленого постояльця. Вона була доставлена в госпіталь з легкими тілесними ушкодженнями.

Прокуратура пред`явила фінансистові і потенційному кандидату в президенти Франції звинувачення за шістьма пунктами. П`ять з них (один з яких містить два епізоди) стосуються звинувачень у злочинах сексуального характеру, один - незаконного позбавлення волі. У документах виділено головний пункт звинувачення - "насильницькі дії сексуального характеру", за яким передбачене покарання від п`яти до 25 років тюремного ув’язнення.

Д.СТРОСС-КАН винним себе не визнає. Під час судового засідання він мовчки сидів на лаві підсудних.

Наступне судове засідання призначене на 20 травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter