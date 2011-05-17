Суд відмовився випустити під заставу главу МВФ

Кримінальний суд Манхеттена залишив під вартою директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка СТРОСС-КАНА, обвинувачуваного в злочинах сексуального характеру, не погодившись випустити його під заставу в 1 млн. дол.

Як передає РІА «Новости», таку ухвалу винесла суддя Мелісса ДЖЕКСОН.

Захист оскаржуватиме вердикт, надавши новий пакет гарантій.

Як повідомлялося, фінансиста і політика Д.СТРОСС-КАНА затримали 14 травня в Нью-Йорку на борту літака за десять хвилин до вильоту в Париж на підставі заяви покоївки готелю Sofitel біля Таймс-Сквер, яка звернулася в поліцію зі скаргою на сексуальне насильство з боку високопоставленого постояльця. Вона була доставлена в госпіталь з легкими тілесними ушкодженнями.

Прокуратура пред`явила фінансистові і потенційному кандидату в президенти Франції звинувачення за шістьма пунктами. П`ять з них (один з яких містить два епізоди) стосуються звинувачень у злочинах сексуального характеру, один - незаконного позбавлення волі. У документах виділено головний пункт звинувачення - "насильницькі дії сексуального характеру", за яким передбачене покарання від п`яти до 25 років тюремного ув’язнення.

Д.СТРОСС-КАН винним себе не визнає. Під час судового засідання він мовчки сидів на лаві підсудних.

Наступне судове засідання призначене на 20 травня.