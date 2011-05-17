16 травня на міжбанку продано понад 659 млн.дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 16 травня п.р. становив 659,2 млн. дол. (в еквіваленті), що на 82,8 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 322,8 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9880/7,9950, на 12:00 ціни підвищилися - 7,9940/7,9980. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9850/7,9950 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2838/0,2842, а на 12:00 звузився спред - 0,2838/0,2841. На час закриття торгів ціни впали до 0,2831/0,2835.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 28,1850 (+0,2825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4050/1,4145.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2935/11,3050, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,2930/11,3010. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли поточного мінімуму - 11,2650/11,2810.