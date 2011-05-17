Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9930-7,9995 грн./дол.
11:26, 17 травня 2011Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9930/7,9995 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту становили 0,2838/0,2842, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,3220/11,3330. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4166/1,4168 (середовище – 1,4137/1,4139).
У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9750/7,9850.
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