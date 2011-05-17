На урядовому порталі відкрито «гарячу лінію» для малого бізнесу

На Урядовому веб-порталі за дорученням прем‘єр-міністра України Миколи АЗАРОВА відкрито «гарячу лінію» для представників малого бізнесу.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Як зазначається у повідомлені, завдання цього каналу комунікації - водночас із суспільним діалогом налагодити постійний «зворотній зв’язок» з підприємцями щодо практики дерегуляції. Таке завдання глава уряду поставив під час засідання Кабінету міністрів України 11 травня 2011 року.

Зважаючи на те, що Державній податковій службі, Міністерству внутрішніх справ заборонено перевіряти малі підприємства, М.АЗАРОВ розпорядився негайно реагувати на проведення незаконних перевірок, припиняти їх та карати ініціаторів. Для оперативного реагування на такі факти, зокрема, для того, щоб підприємці в режимі он-лайн могли повідомити про факт перевірки, щойно вона почалась, запроваджено спеціальну «гарячу лінію».

Скарги на дії представників виконавчої влади, які перешкоджають законній діяльності підприємців, порушують норми законодавства щодо дотримання їх прав, всіляко гальмують розвиток малого бізнесу, можна надсилати на електронну адресу Кабінету міністрів України ps@kmu.gov.ua, а також звертатися на урядову «гарячу телефонну лінію» за номером 0 800 507 309

Глава уряду дав доручення негайно реагувати на кожне таке повідомлення, проводити ретельну перевірку, аби не допустити порушення прав підприємців з боку окремих представників влади.

Окрім цього, підприємці можуть безпосередньо звернутися до Міністерства внутрішніх справ mvsinfo@mvsinfo.gov.ua та Державної податкової служби gromada@sta.gov.ua для вирішення питань, які перебувають в компетенції цих відомств.