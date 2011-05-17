В УНІАН сьогодні пройде майстер-клас: «Як мотивувати співробітників сприймати нові ідеї»

Сьогодні в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» пройде майстер-клас Андрія КРЮЧКОВА на тему: «Як мотивувати співробітників сприймати нові ідеї».

Як розповів А.КРЮЧКОВ, під час майстер-класу його учасники дізнаються про те, що необхідно для розвитку бізнесу, з чого і кого розпочинати зміни, як оцінити ризики і прораховувати, чи не призведуть нововведення замість збільшення прибутку до додаткових проблем, і як мотивувати персонал прийняти зміни.

За словами А.КРЮЧКОВА, його особистий управлінський досвід, а також великий досвід консалтингових проектів дозволяють його клієнтам регулярно досягати високих бізнес-результатів: після упровадження системи досягнення цілей показники зростання продажів окремих компаній перевищили 200%.

Час проведення майстер-класу – 17 травня, вівторок. Початок о 19.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109649.html

Довідка УНІАН: Андрій КРЮЧКОВ - професіонал у сфері управлінського консультування і бізнес-навчання керівників, засновник компанії SEVEN, сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант. Серед його клієнтів – “Ашан Україна”, “Метро Кеш енд Керрі”, АВК, УТЕЛ, “Бліц-інформ”, FFS, Перший Український Міжнародний банк, “Індекс-банк”, “Донгорбанк”, “Укрсиббанк”, Ощадний банк України, “Надра”, страхові компанії “Кардіфф”, “АКСА Україна”, “Страхові традиції”, Європейський страховий альянс, «Альфа Страхування», Страхова група ТАС тощо.