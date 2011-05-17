Глави урядів країн СНД 19 травня обговорять Договір про вільну торгівлю

Обговорення проекту Договору про вільну торгівлю є основним питанням, винесеним на засідання Ради глав урядів (РГУ) країн СНД, яке відбудеться 19 травня в Мінську.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі виконкому СНД.

«До проекту порядку денного засідання внесено 19 питань, що стосуються співпраці в економічній і гуманітарній сферах, а також у сфері безпеки, зокрема продовольчої. Основним питанням стане проект Договору про зону вільної торгівлі», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що новий Договір про зону вільної торгівлі, заснований на сучасних нормах Світової організації торгівлі, покликаний замінити морально застарілі положення Угоди про зону вільної торгівлі 1994 року, інші численні угоди в цьому питанні і має стати надійною правовою базою для успішного розвитку ділового партнерства на просторі Співдружності.

Також під час засідання його учасники обговорять попередній проект Міждержавної програми інноваційної співпраці держав-учасниць СНД на період до 2020 року; проект заходів щодо проведення в 2011 році Року підвищення продовольчої безпеки в СНД.

Окрім цього, Раді глав урядів СНД буде надана інформація про хід підготовки Міждержавної виставки, присвяченій 20-річчю СНД і про підсумки виконання Плану реалізації найважливіших заходів, спрямованих на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері в 2003-2010 роках.

Також планується внести зміни до Угоди про основні напрямки співпраці держав-учасниць СНД у сфері захисту прав споживачів від 25 січня 2000 року, створити орган галузевої співпраці СНД у сфері захисту прав споживачів і підготувати відповідні проекти документів.

Рада глав урядів Співдружності планує прийняти Рамкову програму співпраці держав-учасниць СНД у галузі мирного використання атомної енергії на період до 2020 року.

На засіданні Ради буде розглянутий також проект Угоди про створення інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності держав-учасниць СНД у формі розподіленої інформаційної системи і порталу СНД «Інформація для інноваційної діяльності держав-учасниць СНД».