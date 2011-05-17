Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в першому кварталі зріс на 29%

У січні-березні 2011 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 925,7 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 29% більше показника за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із країн Європейського Союзу надійшло 713,8 млн. дол. (77,1% від загального обсягу), з країн СНД – 27,3 млн. дол. (3%), з інших країн світу – 184,6 млн. дол. (19,9%). Водночас капітал нерезидентів скоротився на 260,7 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, в січні-березні 2011 року становив 829,3 млн. дол.

Зросли обсяги капіталу з Кіпру – на 669 млн. дол., Австрії – на 84,1 млн. дол., Німеччини – на 70,9 млн. дол. За рахунок переоцінки капіталу скоротилися обсяги капіталу інвесторів з Італії – на 78,3 млн. дол., Сполучених Штатів Америки і Віргінських Островів – на 70,9 млн. дол. і 50,4 млн. дол. відповідно за рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах промисловості – на 489,5 млн. дол., на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям, – 167,5 млн. дол., а також підприємствах, які займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами і предметами особистого споживання, – 106 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в Україну, на 1 квітня 2011 року становив 45 млрд. 602,3 млн. дол., що на 1,6% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і з розрахунку на одного українця становив 998,1 дол.

Інвестиції надходили з 126 країн світу.

У десятці основних країн-інвесторів, на які доводиться більше 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 10,665 млрд. дол., Німеччина – 7,153 млрд. дол., Нідерланди – 4,747 млрд. дол., Російська Федерація – 3,383 млрд. дол., Австрія – 2,816 млрд. дол., Франція – 2,4 млрд. дол., Велика Британія – 2,319 млрд. дол., Швеція – 1,763 млрд. дол., Віргінські Острови (Британія) – 1,404 млрд. дол. і США – 1,101 млрд. дол.