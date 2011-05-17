Справу Луценка направлено до суду - Генпрокуратура

Генеральна прокуратура направила до суду кримінальну справу стосовно колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Кримінальну справу з обвинувальним висновком направлено до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті, додали в ГПУ.

Також, за їх даними, сьогодні прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК втретє відвідав Ю.ЛУЦЕНКА в лікарні швидкої медичної допомоги.

Як зазначили у прес-службі ГПУ, посилаючись на слова А.МЕЛЬНИКА, скарг на лікарів та умови тримання від екс-міністра не надійшло.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.