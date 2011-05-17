ВР внесла зміни до деяких законів з питань державних закупівель

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 з 391 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

На засіданні парламенту доповідач з даного питання, народний депутат Олексій ПЛОТНІКОВ (фракція Партії регіонів) наголосив, що ухвалення цього закону «дозволить розблокувати здійснення закупівель замовниками, забезпечить належні умови для здійснення державних закупівель».

Крім того, він зазначив, що в даному законі передбачено «з метою збільшення дисципліни замовників при проведенні закупівель посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства» в цій сфері.

О.ПЛОТНІКОВ також наголосив, що законом передбачено встановити вичерпний перелік випадків, в яких можлива зміна умов проведення державних закупівель.

Народний депутат України Олександр БОНДАР (фракція НУ-НС) заявив, що коаліція й уряд замість того, щоб закрити прогалини в законодавстві щодо державних закупівель, роблять цей процес ще більш закритим. Він зазначив, що уряд подав законопроект, яким процедура державних закупівель дуже утаємничується.

«Ми не будемо мати інформації, що відбувається в цій сфері», - наголосив депутат.

О.БОНДАР підкреслив, що коаліція нестиме відповідальність «за той дерибан, який зараз буде відбуватися з бюджетними коштами» (після ухвалення змін до законів з питань держзакупівель).