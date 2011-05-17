Капітальні інвестиції України у I кварталі становили 26,06 млрд. грн.

В Україні за підсумками січня-березня 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 26 млрд. 063,9 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 21 млрд. 294,9 млн. грн. (без ПДВ), або 87,5% показника січня-березня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у січні-березні 2011 року була такою: кошти державного бюджету – 348,2 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 158,9 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 16 млрд. 371,4 млн. грн., кредити банків та інші позики – 4 млрд. 181,9 млн. грн., кошти іноземних інвесторів – 767,7 млн. грн., кошти інвестиційних фондів — 422,9 млн. грн., кошти населення на будівництво власних квартир – 751,9 млн. грн., кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 2 млрд. 462 млн. грн., інші джерела фінансування – 599 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (всього 24 млрд. 040,5 млн. грн. з ПДВ) у січні-березні 2011 року була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 1 млрд. 250,7 млн. грн., рибальство і вирощування риби – 3,6 млн. грн., видобувна промисловість – 2 млрд. 854,7 млн. грн., переробна промисловість – 6 млрд. 540,5 млн. грн., виробництво і розподіл електроенергії, газ і вода — 1 млрд. 071,7 млн. грн., будівництво – 851,8 млн. грн., торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 1 млрд. 718,4 млн. грн., діяльність готелів і ресторанів – 258,5 млн. грн., діяльність транспорту і зв`язку – 3 млрд. 221,8 млн. грн., фінансова діяльність – 263 млн. грн., операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 5 млрд. 260,3 млн. грн., державне управління – 64,8 млн. грн., освіту – 96,4 млн. грн., охорона здоров`я і надання соціальної допомоги – 145,3 млн. грн., надання комунальних і індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 439 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у січні-березні 2011 року стали Київ – 4 млрд. 324 млн. грн., Дніпропетровська область – 2 млрд. 381,4 млн. грн., Донецька область – 2 млрд. 276 млн. грн., Київська область – 1 млрд. 820,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 189 млрд. 060,6 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без ПДВ), або 99,4% показника 2009 року.