ДПСУ: реформування «спрощенки» передбачає скасування штрафів за несплачений у 2010 єдиний внесок

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва, зареєстрований у Верховній Раді 16 травня 2011 року (№8521), передбачає скасування штрафів за несплачений в 2010 році єдиний внесок.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Віталій ЗАХАРЧЕНКО.

«Там, де були претензії по штрафах за 2010 рік для тих, хто не сплатив єдиний соціальний внесок, цей законопроект скасовує необхідність платити штрафні санкції зі сплати єдиного внеску», - зазначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

Крім того, за його словами, законопроект передбачає звільнення від сплати єдиного внеску пенсіонерів: «Цим законопроектом ця норма (щодо сплати соцвнеску пенсіонерами – УНІАН) скасовується. І якщо платники податків уже досягли пенсійного віку й отримують пенсію, то вони не повинні платити соціальний внесок», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

За словами голови ДПСУ, ці питання особливо турбували підприємців.