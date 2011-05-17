Мінфін презентував проект закону про реформування спрощеної системи оподаткування

Міністерство фінансів презентувало проект закону про внесення змін до Податкового кодексу та інші законодавчі акти щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва.

Як зазначив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції в УНІАН, законопроектом пропонується ввести диференціацію платників податків – фізичних осіб на три категорії залежно від річного обсягу виручки, кількості найнятих робітників і виду діяльності.

Пропонується впровадити фіксовану ставку єдиного податку: вона буде прив`язана до розміру мінімальної зарплати. «Друге – це підвищення граничного обсягу доходів, який визначається в розмірах мінімальної заробітної плати. Якщо у нас раніше було максимум 500 тис. грн., то для фізичних осіб тепер збільшено до 2 млн. грн., а для юридичних осіб – з 1 до 5 млн. грн.», - зазначив А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Законопроект передбачає можливість для фізичних осіб реєструватися платниками ПДВ, але в цьому випадку вони повинні вести спрощений облік доходів і витрат.

«Крім того, було скасовано обмеження відносити на витрати платника податку на прибуток витрати на придбання товарів у фізичних осіб - платників єдиного податку. Але впроваджується звітність для юридичних осіб по контрагентах, із якими у них є відносини, з малим бізнесом», - повідомив перший заступник міністра фінансів. Таким чином передбачається контролювати «спрощенців» у питанні неперевищення ними граничного обсягу виручки, підкреслив А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Також пропонується скасувати 50-процентну надбавку до фіксованої ставки податку, яка застосовується за кожного найнятого робітника понад встановлену кількість.

«Для тих, хто реалізовуватиме власну продукцію, ставка єдиного податку буде зменшена в два рази», - говорить А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Законопроектом скасовується щорічне переоформлення свідоцтв платників єдиного податку.

Фізичні особи - платники податку за фіксованою ставкою, згідно з проектом закону, зможуть надавати послуги виключно фізичним особам або платникам єдиного податку.

«Ми передбачаємо, що він (закон – УНІАН) має бути введений з 1 липня 2011 року. Буде перехідний період для того, щоб усі органи влади змогли привести свої рішення у відповідність із нормами того закону, який буде прийнято в остаточній редакції. Для фізичних осіб, які переходять зі спрощеної системи оподаткування на загальну, передбачається перехідний період до 1 січня 2016 року, в якому ставка податку на доходи фізичних осіб фактично становитиме 50% від тієї, що діє на сьогодні – не 15%, а 7,5%», - зазначив А.МЯРКОВСЬКИЙ.

Законопроект про реформування «спрощенки» зареєстровано в парламенті 16 травня 2011 року (№08521).