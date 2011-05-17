Терьохін: змінами до закону про держзакупівлі створюються нові корупційні схеми

Внесені зміни до закону про державні закупівлі створили додаткові корупційні схемі в цій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергій ТЕРЬОХІН.

«Державні закупівлі стали засекреченою сферою діяльності уряду, оскільки дві третини інформації, яка сьогодні має публікуватися у відкритій пресі, знята з такої публікації», - сказав він.

За його словами, якщо цей закон буде підписано Президентом, то оскаржити будь-які незаконні тендерні процедури буде неможливо.

Крім того, за словами С.ТЕРЬОХІНА, змінами запроваджено норму, якою передбачено, що якщо держзакупівля перевищує 10 млн. грн., то обов’язково потрібне страхування ризику на постачання цих товарів у визначених страхових компаніях. «Я думаю, що на кінець тижня ми навіть побачимо перелік цих страхових компаній», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель». За дане рішення проголосував 231 з 391 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.