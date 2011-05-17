Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9850/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9930/7,9995, до 12:00 звузився спред - 7,9940/7,9980. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9850/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2838/0,2842, до 12:00 ціни знизилися - 0,2837/0,2841. До закриття торгів ціни підвищилися до 0,2839/0,2842. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 28,1375 (-0,0475).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4130/1,4220.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,3220/11,3330, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,3255/11,3370. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,3310/11,3510.