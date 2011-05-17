Янукович: 2011 рік Україна завершить із бездефіцитним бюджетом

Україна 2011 рік завершить із бездефіцитним бюджетом.

Таке переконання висловив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

“Ми на цей рік прийняли дефіцит бюджету 3,5%. Сьогодні ми вже бачимо по динаміці, що він скорочується, і ми вийдемо на бездефіцитний бюджет на кінець року. Це буде забезпечено стовідсотково”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У цьому контексті Президент нагадав, що у 2010 році дефіцит бюджету вдалося скоротити з 15% до 5%.

Глава держави звернув окрему увагу на скорочення дефіциту Пенсійного фонду, підкресливши, що це дуже важливо, оскільки йдеться фактично про зростання зарплат та депозитів громадян. “До 12% щомісячно ми скорочуємо дефіцит Пенсійного фонду”, – зауважив Президент України.