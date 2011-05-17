Скандал навколо Стросс-Кана не вплине на відносини України з МВФ – експерти

Скандал навколо голови Міжнародного валютного фонду Домініка СТРОСС-КАНА не вплине на відносини України з МВФ.

Таку думку висловили експерти в ході опитування, проведеного Інститутом Горшеніна щодо перспектив отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ і можливого впливу на цей процес скандалу, що вибухнув днями навколо голови МВФ.

У експертному опитуванні, переданому УНІАН, директор Європейського центру міжнародної політичної економіки Фредрік ЕРІКСОН висловив думку, що затримання голови МВФ Д.СТРОСС-КАНА може спричинити деякі тимчасові проблеми. «Проте МВФ - це організація, що займається кризами, й, звичайно ж, працюватиме, навіть якщо криза сталася з її власним босом. Таймінг складається невдало, оскільки протягом майбутніх тижнів має відбутися ряд ключових подій, яким пішли б на користь спокій і стабільність усередині МВФ, проте мені важко повірити, що ця подія сама по собі змінить те, як працює МВФ, або вплине на його ставлення до України або інших країн-клієнтів», - сказав експерт.

На думку директора Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігоря БУРАКОВСЬКОГО, отримання чергового траншу кредиту МВФ є реалістичним для нашої держави за умови виконання Україною своїх зобов`язань, які містяться в Меморандумі «Про економічну й фінансову політику». «І на сьогоднішній день МВФ, як мені здається, демонструє достатньо принциповий підхід, і виділення грошей здійснюється безпосередньо за результатами виконання відповідних зобов`язань, а не під майбутні обіцянки, як це іноді бувало в практиці цієї організації», - вважає експерт.

Він також упевнений, що скандал, у центрі якого опинився Д.СТРОСС-КАН, не позначиться на співпраці МВФ і України. «Рішення ухвалює не Домінік СТРОСС-КАН особисто, а існує певна процедура – це колегіальне рішення, яке приймається в МВФ. Напевно, така ситуація, в якомусь плані, ускладнить діяльність МВФ, але це абсолютно не означає, що він (МВФ) загальмує або заморозить усі свої операції. Отже я б, чесно кажучи, не шукав пояснень проблемам України з отриманням чергового траншу Міжнародного валютного фонду в площині нинішнього скандалу навколо Домініка СТРОСС-КАНА», - заявив економіст.

З погляду члена-кореспондента Академії економічних наук України, професора Олександра КІРША, співпраця з МВФ для України – вкрай невигідна в принципі. «Незрозуміло, чому Україна постійно щось там просить. Дуже дорога розплата. Чим займати, краще малювати самостійно, хоч повертати не треба й виконувати рабські умови. А служать гроші однаково – що позичені, що намальовані», - впевнений експерт. О.КІРШ також не схильний пов`язувати особу Д.СТРОСС-КАНА з впливом на відносини МВФ із державами. «Я не думаю, щоб вплив на політику МВФ був скільки-небудь персоніфікований. Політика у них одна – давати гроші й поневолювати, навіть не особливо піклуючись про повернення, а, фактично, просто висуваючи вимоги, які змусять економіку знаходитися в залежності, виконуючи які не можна розвиватися самостійно. Навіть коли Україна відмовляється від кредиту, МВФ робить усе, щоб їх усучити. Політика загальна, не думаю, щоб вона залежала від персони», - зазначив О.КІРШ.

На думку народного депутата України від БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА, немає ніякого зв`язку між скандалом навколо голови МВФ і відносинами міжнародної фінансової структури з Україною. «Давайте почекаємо, подивимося, що там станеться з американським судом із приводу ось цих звинувачень. Можу вам сказати, що вони достатньо грубі. Якщо ця людина в свої 62 роки скоїла кримінальний злочин, його треба якимсь чином звинуватити й дати йому якийсь термін. Я вам скажу ось що. Гроші і секс – дуже подібні. Всі їх люблять. Але коли стосується питань позики грошей, сексу немає. Ніякого впливу на відносини МВФ і України те, що написано в документі, за яким затримали голову МВФ, немає», - зауважив політик.

Як повідомлялося, фінансиста і політика Д.СТРОСС-КАНА затримали 14 травня в Нью-Йорку на борту літака за десять хвилин до вильоту в Париж на підставі заяви покоївки готелю Sofitel біля Таймс-Сквер, яка звернулася в поліцію зі скаргою на сексуальне насильство з боку високопоставленого постояльця. Її було доставлено в госпіталь із легкими тілесними ушкодженнями.

Прокуратура пред`явила фінансисту й потенційному кандидату в президенти Франції звинувачення за шістьма пунктами. П`ять із них (один із яких містить два епізоди) стосуються звинувачень у злочинах сексуального характеру, один - незаконного позбавлення волі.

Кримінальний суд Манхеттена залишив під вартою Д.СТРОСС-КАНА.

Захист оскаржуватиме вердикт, надавши новий пакет гарантій і поручительств. Д.СТРОСС-КАН винним себе не визнає.

Наступне судове засідання призначено на 20 травня.