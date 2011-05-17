Росія готова надати Білорусі кредитну підтримку в сумі понад 6 млрд. дол. – Лукашенко

Москва . Росія готова надати Білорусі кредитну підтримку в сумі понад 6 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це заявив сьогодні Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО, приймаючи з доповіддю прем`єр-міністра країни Михайла М’ЯСНИКОВИЧА.

«Я тільки-но говорив з Президентом Росії Дмитром Анатолійовичем МЕДВЕДЄВИМ. Він зателефонував мені. У нас йдуть переговори з Російською Федерацією про надання стабілізаційного кредиту на підтримку курсу білоруського рубля. По всіх переговорах вони готові до того, щоб терміново, якщо це потрібно, і не терміново, якщо це нам не потрібно, відреагувати на це. І це приблизно 3,1 млрд. дол., якщо ми, звичайно, підписуватимемо з ними відповідну угоду», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

За його словами, НА даний час все вже практично зроблено, і Білорусь може одержати цей кредит.

Крім того, О.ЛУКАШЕНКО відзначив: «Приблизно 3 млрд. дол. - це майбутній продаж наших товарів. Нас готові прокредитувати. Разом виходить 6 з гаком млрд. доларів - цього достатньо цього року не тільки для стабілізації, а й для того, щоб мати солідні золотовалютні резерви».

Водночас у прес-службі Кремля УНІАН повідомили, що під час телефонної розмови глави держав обговорили «актуальні питання інтеграційної співпраці у рамках Митного союзу ЄврАзЕС і Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану, а також обмінялися думками з ключових тем двостороннього порядку денного».