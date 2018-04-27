Стросс-Кан попав, або Скандал із зґвалтуванням "вчасно"

Найяскравішим скандалом останніх днів, який затьмарив конфлікт на Близькому Сході, став арешт голови Міжнародного валютного фонду Домініка Стросс-Кана.

Йому пред`явили звинувачення із шести пунктів, основними з яких є спроба зґвалтування і незаконне позбавлення волі. Перше тягне на 25 років в`язниці, а якщо доведуть усі шість, то 62-річному голові МВФ загрожує термін ув`язнення понад 70 років.

Випадок у готелі "Софітель" на Манхеттені, де Д.Стросс-Кан знімав номер за 3 тисячі доларів на добу (як потім заявили в МВФ, за свій рахунок) викликає більше запитань, ніж відповідей. Описи подій того дня представляють главу Фонду в ролі сексуального маніяка, він нібито замкнув 32-річну покоївку в номері, застосувавши до неї грубу силу, і примусив до фізичної близькості. Потім їй вдалося вирватися і повідомити про те, що трапилося адміністратора готелю. Він і викликав поліцію. А тим часом «ґвалтівник» відправився в міжнародний аеропорт імені Джона Кеннеді, де правоохоронці його заарештували перед вильотом до Парижа. І хоча адвокати Д.Стросс-Кана (він, до речі, не визнає своєї провини) стверджують, що їхній підзахисний не винен, і взагалі під час «інциденту» розплачувався за номер і відправився на зустріч зі своєю дочкою, суд не випустив главу МВФ з під варти навіть під заставу в 1 млн. дол. Зараз Д.Стросс-Кан чекає на суд в одиночній камері нью-йоркської в`язниці Райкерс-Айленд. Ось в принципі і все, що стосується кримінальної справи. Вердикт винесе суд. Залишилося тільки віддати належне правовій культурі американців. Вона в них на вищому рівні - так оперативно спрацювати, при цьому щодо особистості світового масштабу зможе не кожен. І зауважте, ніякої корупції...

Між тим, співвітчизники Д.Стросс-Кана можуть підлити олії у вогонь. Французька письменниця і журналістка Трістан Банон (її мати один із лідерів Соціалістичної партії Франції) заявила, що готова подати до суду на главу МВФ за спробу зґвалтування, яка мала місце в 2002 році. За словами Т.Банон, політик намагався її зґвалтувати під час інтерв`ю.

Іншими словами, чому не повірити в те, що саме цей злодюжка вкрав зараз, якщо в минулому в нього такі прецеденти були...

І чим більших обертів набирає скандал, тим більше народжується домислів про нібито змову щодо глави МВФ. І вони будуть множитися, тому що в цій історії найважливішим виглядає своєчасний момент для скандалу, і він, на жаль, не залишиться непоміченим як у плані політики, так і економіки. Що ж до першої, то, як відомо, Д.Стросс-Кан вважався фаворитом президентських виборів 2012 року у Франції. Він був головним кандидатом від Соціалістичної партії (раніше обіймав посаду міністра фінансів в уряді країни). І, звичайно, висунуті проти нього звинувачення можуть поставити хрест на президентських амбіціях Д.Стросс-Кана. Але, змова на цьому ґрунті сумнівна. Президент Франції Ніколя Саркозі сам є неординарною персоною, він як і Д.Стросс-Кан любить і розкіш, і жінок. Та й загалом перші особи як європейських, так і заокеанських держав були викриті в цьому. Яскравими прикладами цього є і Кеннеді, і Клінтон, і Берслусконі, і Путін. Список величезний...

Що ж до економіки, то керівник МВФ грав одну з головних ролей у процесі стабілізації фінансової ситуації в єврозоні у післякризовий період. Те, що сталося з ним не може не позначитися на ситуації в регіоні. Д.Стросс-Кан очолив МВФ у 2007 році. За правилами (неофіційними) Фонду, який повинен реагувати на загрози дефолту на світових ринках, його керівником завжди ставав європеєць, а Світового банку (який створений на допомогу найбіднішим країнам) - американець. Такий принцип, на думку експертів, повністю мінімізує заслуги країн, що розвиваються, економічні успіхи яких останнім часом значно перевищують показники визнаних світових лідерів.

Саме арешт Д.Стросс-Кана активізував прогнози щодо перегляду структури Фонду. Глава МВФ в квітні ц.р. заявив, що глобальна криза вимагає «капітального ремонту» світового фінансового ринку. На думку експертів, таким чином він спробував акцентувати політичну роль МВФ.

«Криза зруйнувала інтелектуальні основи світової економіки, якими ми керувалися протягом чверті століття. Тепер нам потрібна глобалізація нового роду, більш справедлива глобалізація, глобалізація з людським обличчям», - сказав він. Іншими словами, це натяк на кінець свободи ринку, і збільшення ролі «людського» чинника.

Головною складовою останнього є посилення позицій країн, що розвиваються. Останнім часом саме вони вимагали для себе підвищення квот, і Фонд не міг не реагувати на це. Схоже, що європейцям не вдасться зберегти свій вплив на МВФ, з розрахунком втрати посади його голови.

У МВФ заявляють, що на роботу Фонду арешт Д.Стросс-Кана не позначиться (до речі, в МВФ заявили, що ситуація не вплине на процедуру отримання Україною кредиту. Він буде наданий тільки після проведення пенсійної реформи і підвищення цін на газ для населення), а обов`язки керуючого директора тимчасово виконуватиме його заступник Джон Ліпскі (він планує піти з Фонду після закінчення терміну повноважень (31 серпня). Серед можливих кандидатів на найвищу посаду в МВФ - міністр фінансів Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам, колишній міністр фінансів ПАР Тревор Мануель, а також Кемаль Дервіс, який очолював Міністерство економіки Туреччини в період, коли країні була виділена допомога МВФ.

Другу посаду після глави займає американець, два інших заступники зараз - японець і єгиптянин. Минулого року радником Д.Стросс-Кана був призначений Чжу Мінь - китаєць.

Країнам, що розвиваються, залишається сконцентрувати зусилля і визначитися з сильною кандидатурою, яка зможе просувати їхні інтереси і перетягнути «фінансову ковдру» на свій бік. В умовах загрози приходу нової глобальної кризи їм це зробити буде простіше, ніж у попередні спокійні часи. А це означає, що перекрій світового фінансового ринку не за горами.

Рецидив глобальної кризи цілком реальний. Провокатором знову можуть стати США. Держборг країни досяг граничного рівня (за законом країни) – 14,294 трлн. дол. Міністр фінансів США Тімоті Гайтнер повідомив про це конгрес. Урізуючи фінансові потоки заходи щодо запобігання дефолту вже приймаються. Але, як попередив міністр, навіть з їх урахуванням уникнути економічного краху вдасться до 2 серпня, але не довше.

Про критичний стан економіки США вже не раз заявляли і в адміністрації президента країни, і у ФРС. А фіаско Вашингтона, безумовно, відіб`ється на світовому ринку, як це було в 2008 році. Найбільшими кредиторами США є Китай, Японія і Великобританія. Причому у перших двох на руках знаходяться американські облігації на суму понад 1 трлн. дол. (у кожної).

Переговори про скорочення боргових зобов`язань йдуть дуже важко. Провісником лиха став безпрецедентний перегляд Standard & Poor `s довгострокового прогнозу за суверенними боргами США зі "стабільного" на "негативний". І головне - публічна заява МВФ про сумніви щодо відновлення американської економіки. Її вперше зробили різко, адже зазвичай у своїх висловлюваннях про дії Вашингтона Фонд був особливо обережним, адже Штати є найбільшим акціонером МВФ (в принципі, утримувачем).

Таким чином, світ стоїть на порозі нової кризи, що підтверджує фінансова звітність зі США і Європи. Глобальна фінансова система продемонструвала свою неспроможність. Необхідні зміни. Бенефісу з нетерпінням чекають країни, що розвиваються, яким зараз і карти в руки. Але без фінансових гарантій переламати ситуацію їм навряд чи вдасться. А в цій справі одну з головних партій відіграє МВФ, в тому числі і його керівник. Саме тому скандал навколо Д.Стросс-Кана якщо і безпідставний, все одно має місце...

P.S.І ще раз про Францію. Як післямову варто навести цитату з книги Григорія Чхартішвілі (більше відомий під псевдонімом Борис Акунін) «Цвинтарні історії»:

«... У Франції від піднесеного до грайливого всього один centimetre, а від тілесного верху до тілесного низу і того менше.

З`єднання любові і смерті, виявляється, буває і комічним - у жанрі чорного гумору.

Прекрасний бронзовий надгробок президента Франції Фелікса Фора (1841 - 1899) у незнаючої людини викликає благоговіння: державна особа лежить в обнімку з прапором республіки. Oh Captain, my Captain! Voil une belle mort! і таке інше. Однак у сучасників, обізнаних про те, що його високість помер в обіймах коханки, ця алегорія повинна була викликати зовсім інші асоціації. Жарт зі столітньою бородою: "Президент Фор упав під час виконання обов`язків"...

І хоча історія президента Фора набагато сумніша, ніж випадок з Домініком Стросс-Каном, вона зайвий підтверджує, що не в галльському характері цуратися чуттєвих задоволень, навіть перебуваючи на мінному полі, яким власне і є все життя політика. Так що глава МВФ лише продовжив «славну» традицію своїх попередників...

Нана Чорна (УНІАН)