Новим головою Європейського центробанку може стати італієць Маріо Драгі

Брюссель. Новим головою Європейського центробанку (ЄЦБ) може стати італієць Маріо ДРАГІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні Рада міністрів з економічних і фінансових питань ЄС порекомендувала призначити його замість Жан-Клода ТРІШЕ, чий мандат завершується 31 жовтня цього року.

Згідно із встановленою процедурою, пропозиція буде передана в Європейську Раду, котра розгляне її після консультацій з Європарламентом і ЄЦБ. Передбачається, що рішення може бути прийняте на засіданні Європейської Ради 23-24 червня.

М.ДРАГИ, 63 роки, з 29 грудня 2005 року – керівник Банку Італії, а також член керуючої і головної рад ЄЦБ.

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