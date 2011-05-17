Парламент схвалив проект закону про розширення мережі дозвільних центрів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо розширення мережі дозвільних центрів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 254 із 354 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонується запровадити нормативно-правову підставу для видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на обласному рівні, а саме створення дозвільних центрів обласного рівня.

Крім того, законопроектом пропонується ввести нову термінологію, зокрема, «регіональні дозвільні органи». Згідно з документом, «регіональні дозвільні органи — територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, що уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об’єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці».