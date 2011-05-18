Стросс-Кан перебуває у в'язниці під особливим наглядом

Голова Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, якого заарештовано у США за звинуваченням к спробі зґвалтування покоївки і який знаходиться у відомій нью-йоркській в`язниці Райкерс-Айленд, перебуває під особливим наглядом з метою запобігання можливому самогубству.

Як повідомляє NEWSru, наглядачі будуть регулярно – один раз на 15-30 хвилин – перевіряти стан затриманого.

Представник в`язниці підтвердив журналістам цю інформацію. При цьому він підкреслив, що 62-річний Д.СТРОСС-КАН не намагався накласти на себе руки. За ним встановили нагляд "про всяк випадок".

Рішення про особливий контроль було ухвалене після того, як напередодні на заарештованого посилився тиск: з боку деяких директорів МВФ і від міністра фінансів США прозвучали заклики до Д.СТРОСС-КАНА піти у відставку.

Джеффрі ШАПІРО, адвокат потерпілої покоївки, розповів, що ця жінка, ім`я якої не називається, приїхала в США з Гвінеї сім років тому. За словами адвоката, його клієнтка зрозуміла, ким є Д.СТРОСС-КАН, тільки після того, як була викликана поліція.

Як сказав Дж.ШАПІРО, історія про сексуальне насильство звучить так переконливо, тому що є правдою. "Це не тільки моя думка, що ця жінка чесна. До такого ж висновку дійшли у департаменті поліції Нью-Йорка, – додав він. – У цієї жінки немає умисності".

Главу МВФ було затримано у суботу на борту літака за десять хвилин до вильоту з Нью-Йорка до Парижа на підставі заяви покоївки готелю Sofitel, яка звернулася до поліції зі скаргою на сексуальне насильство з боку постояльця. За її словами, голий фінансист атакував її прямо в номері і намагався схилити до сексу, проте їй вдалося врятуватися.

Д.СТРОСС-КАН себе винним не визнає.

Звинувачення пред`явлені за шістьма пунктами. Головний пункт звинувачення – "насильницькі дії сексуального характеру". За цією статтею покарання передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 25 років. За сукупністю усіх пунктів глава МВФ може потрапити до в`язниці на 70 років і 3 місяці.

Захист пропонував заставу у розмірі 1 млн. доларів, щоб до наступного засідання у справі Д.СТРОСС-КАН міг жити в Нью-Йорку у своєї доньки. Проте у понеділок суддя відхилила це прохання. Наступне судове засідання призначене на 20 травня.

Д.СТРОСС-КАН, один з найпопулярніших членів опозиційної Соцпартії Франції, вважався одним з головних суперників нинішнього Президента Ніколя САРКОЗІ на майбутніх виборах. Тепер на його політичних амбіціях можна поставити хрест, констатують ЗМІ та експерти.

Проте опитування французького інституту CSA свідчить, що більшість жителів Франції вважає главу МВФ жертвою змови. У цю версію вірять 57% французів. 37% респондентів не вважають главу МВФ жертвою змови. Ще 11% учасників опитування утрималися від відповіді.