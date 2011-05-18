На торгах 18 травня можливе зниження курсу долара до основних конкурентів - експерт

На торгах у середу, 18 травня, можливо деяке зниження курсу американської валюти до основних конкурентів. Зокрема, за парою EUR/USD можливе зростання до позначки 1.4300, по GBP/USD - пробиття рівня 1.6300, а за USD/CHF - зниження до показника 0.8750, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, сьогодні учасникам ринку варто звернути увагу на новини з Великобританії. Публікація протоколу останнього засідання Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії, ймовірно, сильно вплине на курс британської валюти. Після сприятливих даних щодо інфляції, опублікованих у вівторок, інвестори будуть схильні до трактування різних формулювань тексту в якості натяків на збільшення процентної ставки, що може спровокувати зростання фунта стерлінгів. Дані щодо англійського безробіття також будуть перебувати в центрі уваги, і очікування трейдерів будуть підвищені, що може підтримати фунт ще до релізу.

Допомогти оцінити перспективи долара на найближче майбутнє може протокол засідання FOMC з грошово-кредитної політики, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.