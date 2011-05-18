На міжбанку торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9910/7,9970 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9910/7,9970 грн./дол., ціни на російську валюту зросли – 0,2849/0,2853 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,4085/11,4165 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4279/1,4281 дол./євро (вівторок, 17 травня, - 1,4166/1,4168 дол./євро).

У вівторок, 17 травня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH 7,9750/7,9850.