Програму реформування податкової та митної служб підготують за тиждень

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів упродовж тижня завершити підготовку програми реформування податкової та митної служб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ще в березні доручив упродовж місяця підготувати таку програму, проте досі її не винесено на розгляд уряду.

«Термін закінчується – програму на розгляд уряду не внесено, тому доручаю Міністерству фінансів з Державною митною і податковою службами упродовж тижня внести цю програму на розгляд уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в результаті реформування митна і податкова служби мають перетворитися із «суто фіскальних» на органи «захисту економічних інтересів України».

«Головною функцією податкової і митної служб мають стати не стягнення податків, а створення умов для сплати суб`єктами всіх податкових зобов`язань», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що програма реформування має враховувати досвід подібних реформ, проведених у Грузії, Чехії та Естонії.