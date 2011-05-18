Уряд очікує перевиконання дохідної частини Держбюджету за 5 місяців на 3,51 млрд. грн.

Уряд України чекає, що за підсумками перших 5 місяців (січень-травень) доходи Державного бюджету буде перевиконано на 3,51 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«За підсумками 5 місяців очікується перевиконання доходів Держбюджету у розмірі 3,51 млрд.», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, він повідомив, що у разі потреби уряд може вдатися до запозичення коштів на зовнішніх ринках, окрім кредиту МВФ, проте не став уточнювати, коли і в яких обсягах це може відбутися.

«Гроші люблять тишу. Це (запозичення – УНІАН) питання бізнесу, і я, як міністр фінансів, дивлюся, коли будуть сприятливі умови для виходу на ринок», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за січень-квітень 2011 року до загального і спеціального фондів Державного бюджету України надійшло 89,808 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету), що становить 32% від річного плану надходжень.

За інформацією Державного казначейства України, в січні-квітні ц.р. до загального фонду Держбюджету надійшло 77,211 млрд. грн., зокрема надходження податку на додану вартість (з урахуванням відшкодування ПДВ) становили 40,472 млрд. грн., що на 9,6% більше планового показника на зазначений період, податку на прибуток – 13,107 млрд. грн., що на 4,9% більше плану.

До спеціального фонду Держбюджету за січень-квітень 2011 року надійшло 12,598 млрд. грн. (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2011 рік (з урахуванням поправок) затверджено з доходами 285,072 млрд. грн. і витратами 325,529 млрд. грн. Граничний дефіцит Держбюджету України в 2011 році встановлено на рівні 38,843 млрд. грн.