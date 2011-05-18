Ярошенко готовий "з честю виконувати всі доручення Президента" - результат критики...

Міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що критика на його адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА дала йому додатковий імпульс для роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Це вселяє в мене добру енергію, позитивну, для виконання рішень Президента… Це підвищує роль Міністерства фінансів і мене як міністра. Тому я з честю виконуватиму всі доручення Президента нашої країни», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він наголосив, що заява Президента свідчить про те, що він відповідає на всі виклики суспільства.

Ф.ЯРОШЕНКО також сказав, що Міністерство фінансів завжди перебуває під пильною увагою як керівництва країни, так і суспільства. «Якщо брати якесь міністерство, то Міністерство фінансів є найбільш турбулентним… Зрозуміло, що міністр фінансів весь час і щодня ходить під сокирою», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому він висловив думку, що заява В.ЯНУКОВИЧА була адресована не лише міністру фінансів, а й усім урядовцям, які не виконують доручення глави держави.

«Це сигнал. Я думаю, що він сказав не тільки мені, а й іншим, оскільки всі мають враховувати вимоги Президента. І ті доручення, які дає Президент, ми їх маємо виконувати своєчасно, без жодної метушні», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як відомо, 17 травня Президент В.ЯНУКОВИЧ на розширеному засіданні Регіонального комітету економічних реформ у Миколаєві сказав: «Щодо корвета, то ми домовилися. Я не хочу багато говорити на цю тему. Тут присутні і представники Мінекономіки і Мінфіну. Федоре Олексійовичу (ЯРОШЕНКО), враховуючи, що я сокиру вже підняв над Вами, думайте весь час, щоб я її не опустив. Я серйозно Вам говорю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Тому такі програми беріть під свій власний контроль... На крок тільки Ви відійдете, вважайте, що Ви зробили помилку, яку виправлятимуть інші», - додав Президент, звертаючись до Ф.ЯРОШЕНКА.