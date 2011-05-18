Міністри фінансів ряду країн закликають МВФ задуматися про вибір нового керівника

Міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР заявив, що після арешту глава Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, "вочевидь, не в змозі" керувати організацією і потребує заміни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Такої ж думки дотримується і міністр фінансів Австрії Марія ФЕКТЕР.

"Я не стану коментувати юридичні питання, але враховуючи ситуацію, що створилася, а також той факт, що його не було відпущено під заставу, йому варто задуматися, чи не завдає він шкоди МВФ", - заявила вона.

Міністр фінансів Іспанії Елана САЛЬГАДО сказала, що проти глави МВФ "висунуто дуже серйозні звинувачення", але лише він сам може вирішити, чи має він подавати у відставку.

Зараз директор-розпорядник МВФ Д.СТРОСС-КАН чекає суду в одній із в`язниць Нью-Йорка. Він звинувачується за сімома статтями, головна з яких - згвалтування.