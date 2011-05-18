До податківців найчастіше із запитами звертаються народні депутати від Партії регіонів

Найчастіше серед народних депутатів до Державної податкової служби України із запитами звертаються представники фракції Партії регіонів – від початку року вони направили податківцям 163 звернення. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

За даними прес-служби, другу сходинку за активністю спілкування з ДПС обійняли депутати від «БЮТ-Батьківщина» - 52 звернення. НУНСівці направили до податкової 49 запитів. Комуністи зверталися до ДПСУ 21 раз, Народная партія – 18, позафракційні – 12. Найменш активними виявилися депутати, що входять до групи «Реформи заради майбутнього» - 4 запити.

Як зазначають у ДПСУ, така тенденція розподілу активності зберігається з минулого року – у 2010-му депутати надіслали до податкової служби 876 запитів та звернень.

Головним чином у своїх листах депутати передавали до податкової служби отримані від виборців скарги на дії окремих співробітників ДПСУ – 309 звернень. За кожним викладеним фактом проводилася службова перевірка та при підтвердженні порушень вживалися дисциплінарні заходи.

Крім того, під час роботи над проектами нормативних актів законодавці просили податкову про надання відомостей щодо поточної роботи служби – 250 запитів. Така інформація, разом із пропозиціями ДПСУ, надавалася оперативно та в повному обсязі.

Також народні обранці цікавилися втіленням на практиці законодавчих норм щодо адміністрування окремих податків та зборів, результатами боротьби з ухиленням від оподаткування, темпами бюджетних надходжень тощо.