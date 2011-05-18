Медведєв: Україна повинна "робити якийсь вибір" між ЄС та Митним союзом

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що Україна має визначитися щодо інтеграції в Європейський Союз чи співпраці з Митним союзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українських журналістів.

"Не можна бути скрізь. Або там, або там. І це мають розуміти всі, зокрема й мої українські друзі та колеги. Не можна сидіти на двох стільцях, треба робити якийсь вибір", - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що його "не бентежить аніскільки європейська інтеграція України".

"Ви, врешті-решт, суверенна країна, і вам вибирати, куди інтегруватися. Хочте - в Євросоюз, якщо вас там чекають, хочете - в інші місця. Ось я єдине, що можу сказати абсолютно точно: якщо Україна, наприклад, вибере європейський вектор, то їй, звичайно, важче буде знаходити якісь розв'язки в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу, в яких беруть участь Росія, Казахстан і Білорусія, тому що це інше інтеграційне об'єднання", - сказав він.

Водночас Президент РФ упевнений, що європейська інтеграція – це нормальний шлях. "Ми всі європейські країни. Я маю на увазі і Україну, і Росію. Ми не тільки дружимо, ми висуваємо свої проекти на європейський ринок. У Росії, нагадаю, 250 млрд. доларів торгового обороту з Євросоюзом. І для нас ЄС найважливіший торговий партнер. Однак і це, і це, швидше за все, разом не вийде", – вважає Д.МЕДВЕДЄВ.