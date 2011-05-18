Міжбанк: торги доларом закрилися на рівні 7,9860/7,9920 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9910/7,9970 грн./дол., до 12:00 ціни підвищилися до 7,9930/7,9990 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 7,9860/7,9920 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2849/0,2853 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися - 0,2846/0,2849 грн./рубль. На час закриття торгів ціни підвищилися до 0,2847/0,2850 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 28,0150 рублів за долар (-0,1225).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4225/1,4285 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,4085/11,4165 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,3920/11,4065 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,3685/11,3830.