Україна та ЄС домовилися про захисні заходи щодо «секонд-хенду»

Україна і ЄС в цілому домовилися про захисні заходи щодо одягу «секонд-хенд».

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це українським журналістам повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Валерій П`ЯТНИЦЬКИЙ по закінченню консультацій з ЄС про створення зони вільної торгівлі.

«Секонд-хенд»: ми тут вийдемо на такий інструмент як вхідні ціни. Я тут не буду називати зараз конкретні цифри, але зрозуміло, що вони будуть відображати якусь кон`юнктуру цін на одяг », - сказав він.

За словами В.П’ЯТНИЦЬКОГО, вхідні ціни передбачають введення мит на товари, імпортовані в Україну за ціною нижчою, ніж встановлена вхідна ціна.

«Є певний рівень, про який ми домовляємося, який складається на ринку, нижче цього рівня застосовується певне, скажімо так, мито, яке коригує цю ціну. Якщо ціна вище цього порогу - не застосовується (мито)», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі від початку 2008 року. 16-17 травня у Брюсселі відбулися консультації в рамках цих переговорів.

Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.