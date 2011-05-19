Глава МВФ Стросс-Кан подав у відставку

Глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН, звинувачуваний у згвалтуванні покоївки в готелі Нью-Йорка, подав у відставку. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційну заяву СТРОСС-КАНА, опублікованій МВФ.

«З всією можливою твердістю я заперечую всі звинувачення, які були висунуті проти мене», – також ідеться у заяві СТРОСС-КАНА.

Своє рішення глава МВФ пояснив бажанням «захистити організацію», якій він протягом багатьох років «служив чесно і віддано», а також наміром «присвятити всю свою силу, весь свій час і всю свою енергію доведенню своєї невинуватості».

«У цей час я найбільше думаю про мою дружину, котру я люблю більше, ніж будь-кого, про моїх дітей, про мою сім`ю, про моїх друзів», – також сказано в заяві Д.СТРОСС-КАНА.

У суботу колишній глава МВФ був затриманий в аеропорту Нью-Йорка за заявою покоївки. Зараз колишній глава МВФ знаходиться під арештом. Нью-Йоркський суд відмовив Д.СТРОСС-КАНУ в звільненні під заставу, побоюючись його втечі з країни.