Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9860/7,9940 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 7,9860/7,9940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2854/0,2857, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,3850/11,3975.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4250/1,4252 (середа — 1,4279/1,4281).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9750/7,9850.