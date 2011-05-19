Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9860/7,9940 грн./дол.
11:17, 19 травня 2011Фінанси
0
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань, що продовжується, – 7,9860/7,9940 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2854/0,2857, котирування по євро-гривні пішли донизу – 11,3850/11,3975.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4250/1,4252 (середа — 1,4279/1,4281).
У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9750/7,9850.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter