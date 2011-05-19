Великі платники податків збільшили перерахування до бюджету на 59% - до 41 млрд. грн.

У січні-квітні 2011 року великі платники податків перерахували до державного бюджету понад 41 млрд. грн., що на 59%, або на 15,1 млрд. грн., більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному урядовому сайті.

Згідно з повідомленням, питома вага податкових надходжень великих платників податків склав 73%.

Зростання досягнуто за основними бюджетоформуючими податками, зокрема: за податком на прибуток - зростання на 323 млн. грн., або на 4%, з податку на додану вартість - на 10 млрд. грн., або на 136%, за акцизним податком - на 1,2 млрд. грн., або на 22%.

Найбільшого зростання досягли великі платники податків ДПС Дніпропетровської області (бюджет додатково отримав 2,2 млрд. грн.) та Донецькій області (1,2 млрд. грн.), а також міста Києва (9,4 млрд. грн.).