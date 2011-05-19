Єфремов: вимоги підприємців вже враховані в законопроекті про зміни до Податкового кодексу

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що уряд вже врахував більшість вимог підприємців, які нині проводять акцію протесту під стінами Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами О.ЄФРЕМОВА, нинішня акція протесту жодним чином не перетинається з акцією «День гніву».

«За проблемами, які порушують підприємці на сьогоднішньому мітингу, вже була проведена певна робота, в тому числі і уряду на чолі з прем’єр-міністром. Наскільки я поінформований, то більша частина питань знайшли підтримку в уряді», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що влада виконує свої обіцянки, і вже найближчим часом в сесійній залі будуть розглядатися зміни до Податкового кодексу.

«Вони зараз проходять остаточне опрацювання в комітеті», - сказав депутат, додавши, що в цьому проекті документа будуть відображені і вимоги підприємців, які були під час сьогоднішньої акції протесту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля ВР проходить Весняний марш протест в рамках громадянської акції "Вперед".

Серед головних вимог ініціаторів акції - прийняття пакету "народних реформ" (пакету законопроектів, розроблених депутатом Наталією КОРОЛЕВСБКОЮ), збільшення зарплат і пенсій, відставка уряду і "авторів антинародних реформ", припинення політичних і економічних репресій, реальна боротьба з корупцією.