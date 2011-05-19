В Україні надходження податків до держбюджету зросли на 61% – до 58 млрд. грн.

У січні-квітні 2011 року до державного бюджету України надійшло понад 58 млрд. грн. податків і зборів, що на 61,4% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному урядовому сайті.

Зокрема, від підприємств обробної промисловості надійшло 14,276 млрд. грн. (у 1,4 раза більше, ніж у січні-квітні минулого року); видобувної промисловості – 8,330 млрд. грн. (у 1,8 раза більше); оптової та роздрібної торгівлі – 7,892 млрд. грн. (у 1,8 раза більше); виробництва електроенергії, газу та води – 4,991 млрд. грн. (у 1,6 раза більше); транспорту – 3,623 млрд. грн. (у 1,3 раза більше), будівництва – 1,59 млрд. грн. (у 1,5 раза більше).