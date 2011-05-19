Підприємці критикують ДПСУ за недостатню жорсткість у ліквідації „конвертів” - опитування

Ліквідацію «конвертів» підтримують 84% підприємців, водночас бізнес критикує Державну податкову службу України (ДПСУ) за недостатню жорсткість у їх ліквідації.

Про це в інтерв’ю газеті „Факти” заявив заступник голови ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО.

За його словами, більшість опитаних ДПСУ платників схвалює боротьбу податківців з конвертаційними центрами. Про це свідчать результати інтерактивного голосування на веб-сайтах податкових органів, сказав він.

„Під час проведеного інтерактивного опитування з’ясувалося, що на думку 61% платників податків, конвертаційні центри сприяють тінізації економіки, а ще 23% відзначили, що боротьба з ними ведеться недостатньо жорстко. Ми врахуємо точку зору наших громадян і значно посилимо роботу у цьому напрямі”, - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Всього в опитуванні взяли участь 11 811 платників податків. З них 9 973 (84%) підтримали позицію ДПСУ: 7 258 (61%) обрали відповідь «так, це сприяє детінізації економіки», 2 715 (23%) заявили, що боротьба з «конвертами», на їхню думку, ведеться «недостатньо жорстко». Ще 584 підприємці (5%) зізналися, що самі користуються послугами «конвертаторів». Нарешті 1 254 опитаних (11%) вважають, що це не є головним завданням податкової служби.

Опитування проводилося протягом місяця на офіційних веб-ресурсах ДПСУ та регіональних податкових адміністрацій. Найактивнішими виявилися платники з Харківщини – в голосуванні взяли участь 4 126 відвідувачів інтернет-сайту місцевої податкової.